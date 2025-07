Kunterbunt bemalt haben acht Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Harthausen deren Schulhof. Aber nicht einfach drauf los gepinselt, sondern mit Methode: Das Grüne Klassenzimmer folgt, wie das komplette Schulkonzept, der Montessori-Pädagogik.

In Bild einer Schnecke etwa finden sich verschiedene Zeichen in verschiedenen Farben, und jedes davon stehe für eine Wort-Art, erklärt Schulleiterin Daniela Amstutz-Kurz, die längst eine überzeugte Montessori-Pädagogin ist. In einer anderen Ecke des Pausenhofs finden sich aufgemalte Perlenketten, mal in je zehn Perlen verteilt, als Symbol für das Dezimalsystem, mal in verschiedenen Farben. „Jede Farbe steht für eine bestimmte Zahl“, sagt die Schulleiterin, und diese seien überall in der Montessori-Welt gleich. So lernten die Kinder spielerisch das Rechnen, auch in der „Freiarbeit“.

Täglich zwei Stunden individuell arbeiten

So nennen die fünf Lehrerinnen und zwei Lehrer der Grundschule, die bis zum Schuljahresende 72 Schulkinder zählte, die täglichen zwei Stunden, in denen die Kinder individuell arbeiten dürften. „Wenn sie drinnen bleiben wollen, dann drinnen, und wenn sie raus wollen, dann draußen.“

Dort stehen zwischen den bunten Fußbodenmalereien jetzt auch schöne blaue Tische mit Bänken, an denen die Kinder arbeiten, die Gäste bei der Einweihung des Grünen Klassenzimmers aber auch schmausen dürfen – etwa die bunten Fruchtspieße und Muffins vom reich bestückten Buffet. Das Geld für den Kauf der Tische und Bänke hätten die Kinder selbst durch einen Spendenlauf gesammelt, verrät die Schulleiterin – sichtlich stolz auf ihre Schützlinge.

Malen je nach Wetterlage

Für die Gestaltung des Grünen Klassenzimmers indes sei der Förderverein verantwortlich, dessen Mitglieder mehrere Wochen daran gemalt hätten, wie Jennifer Failer-Braun erklärt: „Immer mal wieder – bei Spontaneinsätzen, je nach Wetterlage.“

„Was hier auf unserem Schulhof entstanden ist, ist mehr als ein schöner Ort zum Spielen und lernen – es ist ein Ausdruck von Engagement, Kreativität und echter Verbundenheit“, schwärmt Daniela Amstutz-Kurz in ihrem Dank an den Förderverein. „Ihr habt mit Farbe und Fantasie unseren Schulhof in einen lebendigen Lernraum verwandelt: mit Spielideen, die bewegen, mit Montessori-Materialien, die zu unserer Arbeit passen, und mit einem echten ‚Klassenzimmer draußen‘, das neue Möglichkeiten für guten Unterricht schafft.“ Dieser Ort sei wahrlich „ein Geschenk an unsere Kinder“, freut sich die Rektorin.

Und nicht nur sie strahlt: Lachend und strahlend zeigen die Kinder einen Tanz und freuen sich, dass Bürgermeister Michael Maier ihnen dabei zuschaut. Er hat zuvor schon die Gelegenheit genutzt, im Spiel mit einem Jungen zu zeigen, wie gut er noch den Fußball jonglieren kann, und in einer anderen Ecke ist ein weiterer Profi am Werk: Musiker und Sänger Martin Lenz ist als Vater zum Mitfeiern gekommen, kann aber trotzdem nicht widerstehen, die bunten Halbedelsteine wie Noten auf den Notenlinien zu verteilen, die dort liegen, während Amstutz-Kurz mit mehreren Kindern durch das Labyrinth balanciert.

Wer alle Spielstationen absolviert hat, darf einen Glückskäfer-Stein bemalen, die dann um das ganze Schulhaus herum verteilt werden, erklärt Jennifer Failer-Braun, die über das ganze Pippi-Langstrumpf-Gesicht, das sie zum Faschingskostüm trägt, strahlt. An diesem Tag haben alle noch mehr Grund dazu als sonst.