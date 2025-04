Grundschule Empfingen: Wenn die Schüler ganz selbstständig lernen

Bei Fortbildungen mit Professorin Anne Sliwka, Bildungswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg, haben Susanne Kökert und Markus Gaus dieses Projekt, das aus Kanada kommt, kennengelernt. Begeistert haben sie haben darüber im Lehrerkollegium in Empfingen berichtet und dieses Projekt auf Empfinger Gegebenheiten angepasst. Das Schulamt hat dieses Projekt für zunächst zwei Jahre genehmigt.

Unsere Redaktion hatte die Gelegenheit, dazu mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 4a (Klassenlehrerin Luisa Schweikert) und 4b (Klassenlehrerin Barbara Giesen) ins Gespräch zu kommen, sowie noch mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 1.

Es geht um die Fächer Mathematik und Deutsch

Bei Lernband geht es um die Fächer Mathematik und Deutsch. Die Klassen 3 und 4 haben montags und donnerstags dafür je zwei Stunden zur Verfügung, die Klassen 1 und 2 immer dienstags und freitags.

Im Lernband bearbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig Aufgaben, die sich mit aktuellen oder neu zu erarbeitenden Themen des Regelunterrichts befassen, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade (Niveaus) zur Differenzierung beinhalten; es gibt je nach Fach Pflicht- und Wahlaufgaben.

Lernband ist ein pädagogisches Konzept zur Förderung des selbstständigen und selbstverantwortlichen Lernens der Schüler. Beim „Lernband“ üben die Grundschüler, wiederholen, vertiefen und erweitern ihr Wissen in den Fächern Deutsch und Mathematik in zwei mal zwei Stunden in der Woche. Die Schüler selbst sind dabei die Akteure ihres Lernens. Dabei kann das Projekt in drei Stufen geteilt werden. Als ein Teil steht das Abholen und das bereit machen der Schüler für die Arbeit, der zweite Teil ist dann die Lernphase und letztendlich das Reflektieren, wo wertvolle Gespräche sowohl mit Mitschülern als auch mit Lehrkräften entstehen als dritter Teil.

Die Lehrer sehen, welche Schülerinnen und Schüler beispielsweise Probleme haben mit gewissen Themen. Sie können diesen sofort helfen beziehungsweise in einem persönlichen Gespräch nochmals erklären. Gute Schüler, die eine Herausforderung suchen, können extra schwierigere Aufgaben gegeben werden.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ruhig und selbstständig und übernehmen für ihr Lernen die Verantwortung. Durch die Art der Aufgabenstellungen, das Material und das hohe Maß an Selbstständigkeit steigt die Lernmotivation. Die Pädagogen stehen den Lernenden nicht mehr in erster Linie als Lehrende, sondern überwiegend als Lernbegleiter zur Verfügung. Aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst verstehen sich als Multiplikatoren für ihre Mitschüler.

Auch Schüler und Eltern finden das Lernbad gut

„Wie findet ihr das Lernband?“, so eine Frage an die Schülerinnen und Schüler. „Es macht richtig Spaß, man kann richtig arbeiten. Man kann für Tests besser lernen. Man kann selbstständig arbeiten.“ Auch Eltern finden das Lernband gut, so die Rückmeldung. Es sei eine gute Idee.

Die Empfingen Grundschule ist in einer „Schulfamilie“ mit den Grundschulen in Baiersbronn, Mitteltal und Wittlensweiler und tauschen sich regelmäßig aus.