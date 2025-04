So sollen Schulhof und Kleinspielfeld saniert werden

Grundschule Bueloch in Meßstetten

1 Wenig reizvoll für Meßstetter Schüler ist der marode Schulhof der Grundschule im Wohngebiet Bueloch– das soll sich nun aber ändern: Der Technische Ausschuss hat über zwei Varianten beraten und sich für eine entschieden. Foto: Ulrike Zimmermann

Der Schulhof und das Kleinspielfeld der Grundschule Bueloch in Meßstetten sollen modern und zeitgemäß gestaltet werden – über die dafür nötigen Arbeiten zur Sanierung und Umgestaltung hat nun der Technische Ausschuss beraten.









In der Schule verbringen Kinder sehr viel Zeit auf dem Schulgelände. Der marode Schulhof der Grundschule im Wohngebiet Bueloch in Meßstetten wirkt aber wie ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Pause lediglich als Unterbrechung des Unterrichts dienen sollte.