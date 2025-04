Ausstellung in Stetten a.k.M. Modellbauten tief unterm Meer und hoch in der Luft

Die Interessengemeinschaft Plastikmodellbau hatte zu ihrer mittlerweile 17. Ausstellung ins „Haus Heuberg“ in Stetten am kalten Markt eingeladen. Viele Zuschauer kamen, schauten sich die Exponate der Modellbauer an und staunten über die große Vielfalt.