Grundschule Bisingen: Helfende Hände auf dem Schulhof

An der Grundschule Bisingen gibt es eine Gruppe von Viertklässlern, die sich für eine harmonische Pausenzeit engagieren.

Die sogenannten „Pausenhelfer“ sind ein fester Bestandteil des Schulalltags und leisten einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft. Ihre Ausbildung erhalten die jungen Helfer von der Lehrerin Elvira Heck und der Schulsozialarbeiterin Vanessa Geillinger. Diese vermitteln den Kindern die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation, den Umgang mit herausfordernden Situationen und das richtige Einholen von Hilfe.

Im zu Ende gehenden Schuljahr war das Interesse an dem Projekt besonders groß: 44 Schülerinnen und Schüler haben sich bereiterklärt, in der großen Pause in Teamarbeit Dienst zu leisten.

Die Teams bestehen aus drei bis fünf Kindern. Jeweils zwei Teams sind gleichzeitig im Einsatz. Eine wöchentliche Rotation sorgt dafür, dass alle Helfer regelmäßig zum Zug kommen.

Hellblaue Westen und Täschchen

Die Pausenhelfer sind leicht zu erkennen: Mit ihren hellblauen Westen und blauen Täschchen sind sie auf dem Schulhof unterwegs, stets bereit, ihren Mitschülern beizustehen.

Ihre Aufgaben sind vielfältig. So schlichten sie Streitigkeiten, versorgen kleine Blessuren, verteilen Kühlpads und spenden Trost, wenn jemand traurig ist.

Besonderen Grund zur Freude gab es im vergangenen Jahr, als das Projekt beim Bildungswettbewerb der Sparkassenstiftung ausgezeichnet wurde. Die Jury war von der Idee und ihrer Umsetzung so begeistert, dass die Pausenhelfer mit einem Geldpreis belohnt wurden. Dank dieser finanziellen Unterstützung konnten neue Kühlpads, eine Gefriertruhe, neue Westen und weiteres hilfreiches Material gekauft werden.

Erwachsene Betreuerinnen sind stolz auf die Kinder

Der Stolz auf diesen Erfolg ist bei Vanessa Geillinger und Elvira Heck deutlich zu spüren, wenn sie ihre Schützlinge begleiten, loben und stets neu motivieren. Dass das Konzept hervorragend funktioniert, bestätigen nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die jüngeren Schüler. Besonders erfreulich ist, dass bereits viele jüngere Schüler fragen, wann sie selbst Pausenhelfer werden dürfen.

Mit ihrem Engagement und ihrer Hilfsbereitschaft tragen die Helfer zu einer positiven und harmonischen Schulatmosphäre bei. Sie zeigen, wie wertvoll Ehrenamt sein kann und dass es oft die kleinen Gesten sind, die einen großen Unterschied machen.