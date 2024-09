Grundschule Bisingen: Neue Erstklässler feiern Einschulung

11 Die Grundschüler der zweiten Klassen begrüßen die neuen Erstklässler bei der Einschulungsfeier in der Hohenzollernhalle. Foto: Wahl

In der Hohenzollernhalle die Grundschule Bisingen die neuen Erstklässler feierlich begrüßt. Einige Eindrücke davon haben wir zusammengestellt.









Link kopiert



Am Dienstagnachmittag fand die feierliche Einschulung der Grundschule Bisingen von über 100 Erstklässlern, unterteilt in vier Klassen in der Hohenzollernhalle statt. Die betreffenden Klassen wurden in zwei zeitlich versetzt eingeschult. Im Vorfeld fanden die Segnungen der Erstklässler durch Pfarrer Ullrich Günther und Pater Cheriyan Menacherry im Foyer statt.