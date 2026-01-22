Grundschule Binsdorf: Aufmarsch der Eltern

Die Außenstelle der Grundschule erwartet eine Verdopplung der Schüleranzahl. Der Gemeinderat entschied nun über die Zukunft der Schule.
Ein Bild, das sich selten zeigt: Rund 50 Eltern, Großeltern und Mitglieder der Lehrerschaft tauchten bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Geislingen auf. Die Plätze waren besetzt bis auf den letzten Stuhl – sowohl im hinteren Teil des Raumes als auch auf den Bänken, die seitlich verlaufen. „Das würden wir uns öfter wünschen, so viele Bürgerinnen und Bürger, die sich für die kommunalen Themen interessieren“, kommentierte Bürgermeister Oliver Schmid.