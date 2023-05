„Herr Bühler, jetzt wird es ernst. Sie haben nun die letzte Chance abzuhauen“, sagten die Schüler der Wilhelm-Münster-Grundschule in Baiersbronn zu Beginn der offiziellen Einsetzung ihres neuen Rektors Christian Bühler. Doch dieser hatte keinen Grund, das Weite zu suchen, denn was folgte, war eine kurzweilige Feierstunde, bei der die Schüler mit Auftritten und flotten Moderationen glänzten.

Nach einem Willkommenslied hatte Tanja Wildermann vom Schulamt, ehemalige Rektorin der Schule, das Wort. Bereits am 1. August 2022 war Bühler zum Rektor auf Probe ernannt worden und leitet seither die Grundschule.

Berufliche Stationen

In einem Rückblick ging Wildermann auf die beruflichen Stationen des Rektors ein und erzählte, dass Bühler bereits 2014 als Referendar am Richard-von-Weizsäcker Gymnasium ersten Kontakt mit dem Ort und den Menschen in Baiersbronn hatte.

Nachdem er erfolgreich die Laufbahn des höheren Schuldiensts an Gymnasien eingeschlagen hatte, folgten Stationen an fast allen Schulformen. Im Schuljahr 2018/2019 kam er an die Wilhelm-Münster-Schule. Bühler wollte sich im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen des Landes zur Grundschullehrkraft weiterqualifizieren. „Sie überzeugten mich schon damals durch Ihre Persönlichkeit, Ihre Motivation, Ihre Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, und durch Ihre hervorragenden Qualifikationen“, sagte Wildermann.

Ein guter Schulleiter sei gleichzeitig ein guter Pädagoge, Entwickler und Manager. „Für alle am Schulleben Beteiligten ist es ein großer Gewinn, dass Sie nun als neuer Schulleiter die Geschicke der Grundschule hier in Baiersbronn leiten“, erklärte Wildermann.

Ein kleiner Tanz mit einem Blumenstrauß für den neuen Rektor der Wilhelm-Münster-Schule. Foto: Monika Braun

Nach einem kurzen Flötenspiel gab es auch von Bürgermeister Michael Ruf viele lobende Worte. Er ging zudem auf die vielfältigen Herausforderungen ein, die ein Schulleiter heute bewältigen müsse. „Die Schule bekommt immer mehr Aufgaben zugesprochen. Was manche Elternhäuser nicht mehr leisten, die Schule soll es richten“, so Ruf. Bei allen Problemen sei es eine Erfüllung, jungen Menschen die Welt des Wissens nahezubringen und sie dabei zu unterstützen, ihre Talente zu entfalten.

Anforderungen nehmen zu

Der geschäftsführende Schulleiter Oliver Balle sprach von einem Glücksfall für die Grundschule in Baiersbronn und betonte, dass es wichtig sei, eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der sich die Schüler wohlfühlten.

Schuldekan Hans Jörg Dieter brachte den christlichen Aspekt in seine Grußworte ein und betonte, dass Religionsunterricht zu Toleranz beitrage. Personalrat Bernhard Baumstark erklärte, dass die Anforderungen an Schulleiter immer mehr zunehmen. Einen kurzen Beitrag des Lehrerkollegiums mit einem eigens getexteten Lied zur bekannten Melodie „Die Vogelhochzeit“ gab es zwischen den Grußworten.

Im Namen des Fördervereins gratulierten Daniela Neuchel und Natalia Moser. Weitere Tanzeinlagen und Lieder der Schüler mit Geschenkübergaben folgten.

Der viel gelobte neue Rektor verglich die Tätigkeit als Schulleiter mit dem Fahrradfahren. Man müsse mutig sein, die Stützräder wegzulassen, nach Stürzen wieder aufzustehen und beherzt die ersten Kurven nehmen. „Kein Tag ist wie der andere, aber die meiste Zeit fahre ich hier mit Rückenwind.“ Sein wichtigstes Ziel sei, dass die Schüler gerne in die Schule kommen.