1 Die Bläserklasse der Grundschule soll den Nachwuchs für den Musikverein sichern. Foto: Bombardi

Als ein Erfolgsmodell kann die Bläserklasse an der Grundschule Bad Dürrheim gewertet werden. Jetzt geht es in die zweite Runde.









Die Zukunft der Bläserklassen in den Klasse drei und vier an der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim ist gesichert. Mit seinem einstimmigen Votum für einem jährlichen Zuschuss von maximal 5000 Euro an das Blasorchester Bad Dürrheim legte der Verwaltungsausschuss hierfür die Grundlage.