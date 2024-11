Zu Beginn der Fredericktage kamen die Schüler der dritten Klassen aus Binsdorf, Erlaheim und Geislingen auf ihre Kosten: Das Team der Geislinger Stadtbücherei hatte wie jedes Jahr zu einer – diesmal musikalischen - Lesung eingeladen.

„Ritter Rost geht in die Schule“ wurde von Patricia Prawit präsentiert. Diese besuchte die Schüler in der Grundschule am Schlossgarten zusammen mit ihrem sprechenden Hut, der im Buch stets das Burgfräulein Bö begleitet.

Bekannt aus den Musical-Geschichten

Prawit, die ihre Stimme dem Burgfräulein Bö in den Ritter-Rost-Musical-Geschichten leiht, übernahm an diesem besonderen Nachmittag die Rollen aller Figuren aus den bekannten Büchern. Sie unterhielt die Drittklässler mit viel Musik und Gesang.

Damit die kleinen Zuhörer auch aufmerksam bei der Sache blieben, wurden sie von der Sängerin und Sprecherin in das Geschehen einbezogen und durften sie mit Klatschen und Singen begleiten. Es war für alle ein kurzweiliger Nachmittag der den Schülern gut gefallen hat. Daher wunderte sich in der Stadtbücherei niemand darüber, dass danach die Bücher über Ritter Rost in der Hand gut gelaunter Kindern das Schloss verließen.