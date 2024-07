„Stein auf Stein, Stück für Stück, wir bauen eine Legostadt, machst du mit?“: Unter diesem Mottolied verwandelten mehr als 60 Kinder die Aula der Grundschule in eine riesige Lego-Stadt. Unzählige kunterbunte, kleine und große Steine warteten darauf, mit viel Liebe zum Detail verbaut zu werden.

Begleitet von mehr als 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern erschufen die Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren in knapp neun Stunden reiner Bauzeit ihre eigene Welt aus Legosteinen. Ob Fußballstadion, Schwimmbad, Traumvilla, Hafenanlage, Flugplatz oder Konzertgelände – der Fantasie der Teilnehmer waren keine Grenzen gesetzt.

Lesen Sie auch

Evangelist und Trickkünstler Jörg Bartoß brachte neben einem Anhänger voller Legosteine auch Geschichten aus der Bibel mit. So tauchten die Kinder neben den Bauphasen ein in das abenteuerliche Leben des Paulus. Die Botschaft kam an: „Setze dein Vertrauen auf Gott und er stellt dein Leben auf den Kopf und gibt dir Kraft für jeden Tag.“

Kinder leisten Großes

Dann war es so weit: Nach einem bunten Familiengottesdienst mit mehr als 130 Besuchern in der Turn- und Festhalle wurde die Legostadt feierlich eröffnet und den Eltern zugänglich gemacht. Neben der Enthüllung gab es im Anschluss bei Getränken, Fingerfood und Hüpfburg zudem genügend Zeit für Gemeinschaft und Gespräche.

Veranstaltet hat die Lego-Tage der SV Albstadt, eine christliche Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Gemeinschaftsleiter Joel Maier, der durch den Gottesdienst führte, war begeistert: „Was die Kinder und Mitarbeiter hier in den vergangenen Tagen geleistet haben, ist großartig. Ich wünsche mir, dass die Kids die Botschaft von der Liebe Gottes immer in ihren Herzen tragen.“

Die SV Albstadt feiert ihre Gottesdienste während der warmen Sommermonate jeden Sonntag ab 10.30 Uhr in der Friedenskirche in Ebingen.