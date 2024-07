Grundschulbezirke in VS: Eine Eskalation findet doch nicht statt

Grundschulbezirke in VS

1 Die kommissarische Schulleitung der Gartenschule ist für Grundschulbezirke in Villingen-Schwenningen. Foto: Terkowsky

Einführung von Grundschulbezirken? Das bleibt im Gemeinderat umstritten. Weil das Regierungspräsidium Freiburg darauf beharrt, stimmte der Gemeinderat in einer erneuten Entscheidung doch zu.









Das Regierungspräsidium Freiburg besteht darauf, dass die Stadt VS wieder Grundschulbezirke einführt. In den vergangenen Jahren hatte die Entscheidungsfreiheit der Eltern im Fokus der Praxis der Stadt gestanden. Weil auf der Hallerhöhe in Schwenningen eine neue Grundschule entstehen soll, ist der Freiburger Behörde aufgefallen, dass die Praxis in VS gegen das Schulgesetz des Landes verstößt.