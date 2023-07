1 In einem Teil der Werkrealschule ist inzwischen ein Kindergarten untergekommen, in einem andern soll die Waldorfschule Platz finden. Doch was ist mit der Grundschulbetreuung? Foto: © kristall - stock.adobe.com/Silke Wedler | Fotografie

Dass die Waldorfschule in einem Gebäude der Werkrealschule unterkommen kann, sorgte vielerorts für Erleichterung – allerdings nicht überall. Manche fürchten, dass es dadurch künftig für die Grundschüler eng wird. Die Stadt hat indes bereits einen Plan.









In drei Jahren, ab dem Schuljahr 2026/2027, soll es bundesweit einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben. Und während die Möglichkeit einer Ganztagesbetreuung in Stammheim und Heumaden bereits besteht, ist dies im Stadtgebiet von Calw westlich der Nagold aktuell nicht der Fall. Das soll sich ändern.