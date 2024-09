Grundschüler in Schramberg: Auch Ferienbetreuung wird künftig Pflicht

Grundschüler in Schramberg

Ab 2026 startet die Ganztagsbetreuung von Grundschülern nicht nur an Unterrichtstagen, sondern auch im größten Teil der Ferien eines Jahres. Darauf will die Stadt sich mit einer neuen Stelle vorbereiten.









Ab August 2026 haben alle Kinder der ersten Klasse einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung von acht Stunden täglich an fünf Tagen der Woche. In den Folgejahren wird dieser auf die Klassenstufen 2 bis 4 erweitert, so dass ab 2029/30 allen Kindern der ersten bis vierten Klasse der Rechtsanspruch zusteht. Auch während zehn der 14 Ferienwochen eines Jahres wird die Betreuung verpflichtend.