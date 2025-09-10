Grundschüler in Hechingen: Los geht’s für die Erstklässler
Die Sickinger Grundschule Foto: Archiv

Die Erstklässler in Hechingen und Sickingen starten in ihre Schulzeit. Die Einschulungsfeier der Klassen 1a bis 1e in Hechingen beginnt mit einem Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche um 13.30 Uhr. Anschließend findet die Aufnahmefeier in der Stadthalle „Museum“ ab 14.30 Uhr statt. Danach gehen alle Kinder in ihre erste Schulstunde an die Grundschule am Schlossberg (Klassen 1a bis 1d) oder in die Zollerschule (Klasse 1e).

 

Die Einschulungsfeier in Sickingen ist am Freitag, 19. September. Der Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche beginnt um 15 Uhr. Anschließend findet die Aufnahmefeier in der Turn- und Festhalle ab circa 15.30 Uhr statt.

Elternabende

Für die Schulstandorte „Am Schloßberg“ und „Außenstelle Zollerschule“ sind die Elternabende für die Klassen 1a bis 1e sowie der Grundschulförderklasse am Dienstag, 16. September, ab 19 Uhr. An der Außenstelle Sickingen findet der Elternabend für die erste Klasse am Mittwoch, 17. September, ab 18.30 Uhr statt.

 