Grundschüler in Hechingen: Los geht’s für die Erstklässler

Die Sickinger Grundschule Foto: Archiv Die Erstklässler in Hechingen und Sickingen starten in ihre Schulzeit.







Die Erstklässler in Hechingen und Sickingen starten in ihre Schulzeit. Die Einschulungsfeier der Klassen 1a bis 1e in Hechingen beginnt mit einem Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche um 13.30 Uhr. Anschließend findet die Aufnahmefeier in der Stadthalle „Museum“ ab 14.30 Uhr statt. Danach gehen alle Kinder in ihre erste Schulstunde an die Grundschule am Schlossberg (Klassen 1a bis 1d) oder in die Zollerschule (Klasse 1e).