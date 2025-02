„DSV on tour“ zu Gast im Buhlbach

1 Die Teilnehmer der Grundschule Obertal beim Wintersporttag Foto: Sabine Reiser

Der Wintersporttag auf der Loipe bringt Jungen und Mädchen auf die Ski.









Im Rahmen des Projekts „DSV on tour“ veranstaltete die Sparte Ski des SV Mitteltal-Obertal in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband zum zweiten Mal einen Wintersporttag auf der Loipe im Buhlbach. Darüber informieren der Verein und die beteiligten Baiersbronner Schulen in einer Mitteilung.