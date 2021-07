Nagold erleben Aus der bunten Welt des Theaters

"Vorhang auf", heißt es am Samstag, 17. Juli in der Nagolder Innenstadt. Vom klassischen Theater, Puppentheater für Kinder oder Pantomime bis hin zu Straßenperformances ist an diesem Nachmittag alles dabei. Das bunte und abwechslungsreiche Potpourri aus der Welt des Theaters will für jeden Geschmack etwas bieten.