Ein „ereignisreiches Jahr“ liege hinter dem FC Kandern, sagte Wirtschaftlicher Leiter Maximilian Vollmer.

Rückblick: Erneut sehr erfolgreich sei die Teilnahme am Kanderner Budenfest gewesen. In Verbindung mit dem Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird, soll wieder eine Jahresfeier stattfinden – diese war 2024 ausgefallen.

Lesen Sie auch

Stolz zeigte sich Vollmer darüber, dass der Kunstrasenplatz fertig gestellt werden konnte. Am 19. Juli wird der Platz eingeweiht. In diesem Zusammenhang findet ein Programm mit Fußball, Jugendolympiade sowie Musik statt.

Die erste Mannschaft hat sich verbessert

Bericht des sportlichen Leiters: Luca Kern stellte fest: „Wir hatten eine sehr erfolgreiche Saison.“ Die erste Mannschaft habe sich verbessert. Mannschaft und Trainer hätten hervorragende Arbeit geleistet. Zwar habe die zweite Mannschaft nicht ganz den Erwartungen entsprochen, dennoch verfüge sie über einen stabilen Kader.

Jugendabteilung: Unter dem Namen JFV Kandertal spielte sich der Jugendspielbetrieb erstmals im neu gegründeten Verein ab. Dieser besteht aus den Vereinen FC Wittlingen, SV Wollbach, SG Malsburg-Marzell und dem FC Kandern. In dieser Saison konnte wieder eine A-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Auch für die kommende Saison kann erneut eine A-Jugend gemeldet werden. Wegen zu geringer Spielerzahl wird es keine B-Jugend geben. Bei der D-Jugend nahmen zwei Mannschaften am Spielgeschehen teil, bei der E-Jugend drei Mannschaften, ebenso bei der F-Jugend. 40 Kinder tummeln sich bei den G-Junioren. Insgesamt sind 190 Kinder und Jugendliche im FC Kandern aktiv.

Der Mitgliedsbeitrag steigt

Finanzen: Thomas Argast stellte die Kasse, die sich überschaubar zeigte, vor. Ab kommendem Jahr werde der Beitrag leicht erhöht (Stichwort gestiegene Kosten). Die Versammlung stimmte zu. Die Kassenprüfer Laurenz Meier und Günter Argast hatten nichts zu beanstanden.

Wahlen: Einstimmig gewählt wurden Alex Grieshaber und Maximilian Vollmer (Wirtschaftliche Leiter), Kassierer Thomas Argast, Sportlicher Leiter Luca Kern, Schriftführerin Rita Niessen, Platzkassierer Hans-Rudi Argast, Passiv-Beisitzer Helmuth Seiter, Jugendleiter Björn Karle und Tim Leisinger, Pressewart Günter Argast, Platzwart Tom Boch, Schiedsrichter-Vertreter Ralf Brombacher, Internet, Soziale Medien Maximilian Ernst, Sponsoring und Mannschaftsausstattung Lukas Bregler und Daniel Pohl.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball FC Kandern sichert sich einen Torwart Vom FC Huttingen wechselt Nico Ladisi ins Stadion in der Au.

Ehrungen: Mit der Goldenen Ehrennadel wurde der Sportliche Leiter Luca Kern für seine außerordentlichen Leistungen ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel erhielten Volkhard Kohler für 20 Jahre aktiven Fußball, Markus Vollmer, der 15 Jahre aktiv im FC Kandern Fußball spielte, und Ralf Brombacher, seit 1972 Mitglied sowie seit mehr als 40 Jahren Schiedsrichter.