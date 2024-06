Stromausfälle in Schiltach und im Ortenaukreis

1 Der Strom war am Mittwoch in einigen Haushalten kurz weg. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Zu Stromausfällen kam es am Mittwochvormittag in Schiltach und in mehreren Gemeinden im Ortenaukreis. Mittlerweile sind die Störungen wieder behoben.









Am Mittwoch kam es um 11.41 Uhr in Teilen von Schiltach (Kreis Rottweil) und um 12.30 Uhr in den Gemeinden Oppenau, Bad Peterstal und Bad Griesbach (Ortenaukreis) durch intensive Gewitter zu Stromausfällen. Das teilt das E-Werk Mittelbaden mit.