Grünstreifen fängt Feuer: Flächenbrand in Balingen

Die Feuerwehr musste in Balingen einen Flächenbrand löschen.

Zu einem in Brand geratenen Grünstreifen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagabend in die Hurdnagelstraße ausgerückt.

Gegen 18 Uhr war dort aus bislang unbekannter Ursache eine Fläche von gut 30 Quadratmetern entlang der Fahrbahn in Brand geraten.

Durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Kräften eingesetzt war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Für die Dauer der Nachlöscharbeiten war die Hurdnagelstraße bis gegen 19 Uhr nur einseitig befahrbar.