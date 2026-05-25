Grünlandtag Tennenbronn: Zwischen Witwenblume und Habichtskraut

Der Grünlandtag wird gemeinsam vom Landwirtschaftsamt Rottweil, der Unteren Naturschutzbehörde Rottweil sowie dem LEV Rottweil und dem LEV Mittlerer Schwarzwald veranstaltet.
Wie artenreiches Grünland erhalten und dokumentiert werden kann, stand im Mittelpunkt eines Grünlandtags am Ramstein in Tennenbronn. Eingeladen hatten das Landwirtschaftsamt Rottweil gemeinsam mit den beiden Landschaftserhaltungsverbänden (LEV). Hintergrund waren die Förderprogramme für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) sowie die Anforderungen zum Erhalt artenreicher Wiesen.