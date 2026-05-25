Grünlandtag Tennenbronn: Zwischen Witwenblume und Habichtskraut

Wie artenreiches Grünland erhalten und dokumentiert werden kann, stand im Mittelpunkt eines Grünlandtags am Ramstein in Tennenbronn. Eingeladen hatten das Landwirtschaftsamt Rottweil gemeinsam mit den beiden Landschaftserhaltungsverbänden (LEV). Hintergrund waren die Förderprogramme für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) sowie die Anforderungen zum Erhalt artenreicher Wiesen.

Auf den Flächen eines landwirtschaftlichen Betriebs wurden an vier verschiedenen Standorten typische Kennarten artenreichen Grünlands vorgestellt. Dabei erläuterten die Fachleute nicht nur die Pflanzen selbst, sondern auch deren Dokumentation und den Einfluss der Bewirtschaftung auf die Artenvielfalt.

Johannes Sugg zeigte den Teilnehmern die vorgeschriebene Einteilung der Schläge in drei Teilschläge. Zudem erklärte er, wie die Standorte von jeweils vier Kennarten fotografiert und dokumentiert werden müssen. Markus Springer stellte dazu die neuen Apps vor, mit denen sich die Vorgaben per Smartphone zuverlässig und einfach umsetzen lassen. Einige Teilnehmer bestätigten bereits eigene Erfahrungen mit dem Programm bei ihren Förderanträgen. An der zweiten Station präsentierten Kim Ebinger und Silke Stösser verschiedene zuvor gesammelte Kennarten. Die Spannweite reichte von der violetten Witwenblume bis zum Habichtskraut mit seinen silbrig schimmernden Blattunterseiten. Viele Teilnehmer erkannten Pflanzenarten wieder, die auch auf den eigenen Wiesen und Weiden vorkommen. Ergänzend erhielten die Besucher eine Broschüre mit den wichtigsten Kennarten und ihren Blütenmerkmalen.

Ruhephasen wichtig

Ein Schwerpunkt lag auf der Bewirtschaftung von FFH-Mähwiesen. Direkt neben der Weide einer Angus-Rinderherde wurde die Bedeutung einer wechselnden Nutzung erläutert. Ruhephasen und Nutzungswechsel seien wichtig, damit Pflanzenarten aussamen und sich Bestände regenerieren könnten. Auch Trittschäden durch Beweidung könnten Arten verdrängen, erklärten die Fachleute. Am vierten Standort informierten Christina Romer und Christina Kraus über die Biotopkartierung im Landkreis. Außerdem stellten sie die Gewinnung von Saatgut für Grünland in FFH-Gebieten vor. Präsentiert wurde dabei die handbetriebene Maschine „eBeetle“, mit der auf halmtrockenen Wiesen ohne Problempflanzen Gräser gedroschen und Saatgut für die Ansaat gewonnen werden kann.