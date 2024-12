Grüningen erinnert an den Bauernkrieg: Zeitreise führt zurück ins Jahr 1524

1 Patrik Klemm vom Verein D’Buure 1524 freut sich auf einen geschichtsträchtigen Abend in der Grillhütte in Grüningen. Im Mittelpunkt steht der Bauernkrieg, der vor 500 Jahren begann. Foto: Ricarda Klemm

Der Buure-Verein lädt zu einem besonderem Abend. Die Grüninger Grillhütte wird dabei zur mittelalterlichen Zeitkapsel.









Fackeln, Gaukler und mittelalterliche Klänge lassen die Zeit des Bauernkriegs lebendig werden. An diesem Samstag, 14. Dezember, gibt es in der Grillhütte eine Zeitreise. Sie fällt in kleinerem Rahmen aus, als das die Veranstalter geplant hatten. Am gleichen Tag hätte in der Haselbuckhalle in Grüningen eine Mittelaltergala stattfinden sollen. Doch der Vorverkauf verlief nicht zufriedenstellend.