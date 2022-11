1 Michael Schöne vom Stadtplanungsamt stellt das neue Tannheimer Wohnbaugebiet Unterer Rain in der Ortschaftsratssitzung vor. Foto: Hettich-Marull

2019 wurde in Tannheim der letzte Bauplatz im Wohnbaugebiet Brunnenstube verkauft und schon damals war klar, dass es eine große Nachfrage für weitere Bauplätze im Ort gibt.















VS-Tannheim - In der Sitzung des Ortschaftsrates am Montag stellte Matthias Schöne vom Stadtplanungsamt nun das neue Baugebiet Unterer Rain, Bauabschnitt eins, vor. Von den Ratsmitgliedern erhielt er dafür ungeteilte Zustimmung – das Projekt kann also von der Großen Kreisstadt Villingen-Schwenningen weiterverfolgt werden.

Ortsvorsteherin Anja Keller war überrascht, dass nur wenige Bürger den Weg in die Sitzung gefunden hatten: "Ich habe bei diesem Thema mit mehr Bürgern gerechnet – schade."

Zwei Bauabschnitte

Die Stadt VS hat mit dem Ankauf von Flächen der Gemeinde die Möglichkeit geschaffen, am Unteren Rain – direkt anschließend an die Wohnbebauung Brunnenstube – neuen Wohnraum zu schaffen. Auf einer Fläche von insgesamt 2,1 Hektar können nach der Erschließung in zwei Bauabschnitten Reihen- und Doppelhäuser gebaut werden.

Im ersten Bauabschnitt wird eine Fläche von 13 500 Quadratmeter und in einem zweiten von 7500 Quadratmeter verfügbar sein. In drei Baureihen werden die Häuser entstehen – gestalterisch ergibt sich durch die nur rund 80 Meter breite Fläche kein größerer Spielraum. Dabei wird die erste Reihe durch eine bereits bestehende Straße erschlossen – der Rest über eine neue Verbindungsstraße.

Durch das Wohngebiet soll eine sogenannte Ringstraße führen. Damit wolle man den Bau eines Wendehammers vermeiden und die Durchfahrt von Entsorgungsfahrzeugen erleichtern.

Größen noch flexibel

Die Häuser sollen mit zwei Vollgeschossen und Sattel-, Pult- oder Walmdächern entstehen. Pro Wohneinheit sollen zwei Stellplätze auf dem Grundstück vorgeschrieben werden – für Besucher wäre eine Straßenparkierung möglich. Die Grundstücksgrößen sind noch flexibel – einzig die Abgrenzung des Baugebiets und die Straßenführung sind fix.

Ob es für das relativ kleine Baugebiet ein eigenes Energiekonzept gibt, ist eher unwahrscheinlich. Die geltenden Klimaschutzregeln werden natürlich berücksichtigt. Eine restliche Grünfläche am Rand des Baugebiets bleibt bestehen – auch mit Blick auf den landwirtschaftlichen Verkehr. Dieser Wunsch aus der Gemeinde wird bei der Planung berücksichtigt.

Zeitplan

Matthias Schöne erläuterte in der Sitzung den gewünschten zeitlichen Ablauf der Planung. Nach dem Empfehlungsbeschluss durch den Ortschaftsrat ging das Projekt am Dienstag in die Sitzung des Technischen Ausschusses, am 16. November entscheidet der Gemeinderat dann abschließend. Anschließend beginnt die Offenlegung. Schöne hofft, dass man es schafft, Ende nächsten Jahres alle Hürden genommen zu haben, um dann 2024 mit der Erschließung beginnen zu können. 2025 könnte dann mit der Bebauung begonnen werden.