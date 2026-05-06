Grünes Licht für „Südspange“: Buslinie zwischen Ettenheim, Ringsheim und Rust bleibt erhalten

Die Buslinie zwischen Ettenheim, Ringsheim und Rust bleibt nach einer zweijährigen Probephase erhalten.
Die sogenannte „Südspange“ (Buslinie 7231) zwischen Rust, Ringsheim und Ettenheim wird auch künftig weiter verkehren. Das hat der Kreistag einstimmig beschlossen, freut sich die Gemeinde Ringsheim in einer Mitteilung. Demnach waren die Fahrgastzahlen auf der Linie nach Zählungen und Schätzungen der Landkreisverwaltung gut. Die Freude in Ringsheim, bei Nutzern, Bürgermeister und Gemeinderäten sowie bei den Urlaubsgästen und dem Europa-Park ist groß, betont die Verwaltung.