1 Die Schüler der Mittel- und Oberstufe packen kräftig mit an. Eingeteilt in drei Teams, übernehmen sie mit den drei ehrenamtlichen Werkunterricht-Lehrkräften (vordere Reihe von rechts) August Zeller, Wolfgang Sonntag und Jürgen Mahler verschiedene Arbeiten. Foto: Conny Hahn

Das Bauwagenprojekt schreitet erfolgreich voran. So dient das grüne Klassenzimmer als Lernraum in der Natur.









Land in Sicht: Das Bauwagen-Projekt zur Errichtung eines grünen Klassenzimmers an der Weiherdammschule Blumberg nimmt zunehmend Form und Gestalt an. Die Außenverkleidung ist fast fertig. Ein Klassenzimmer auf vier Rädern für Unterricht am Waldrand oder inmitten einer Streuobstwiese – dieses Vorhaben setzen die Schüler der Weiherdammschule seit knapp einem Jahr in die Tat um.