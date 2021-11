1 Hier in den Erlebnisauen wird das Grüne Klassenzimmer während der Balinger Gartenschau angesiedelt. Foto: Bossenmaier

Keine Überraschung: Auf der Balinger Gartenschau 2023 wird es, wie bei den Grünprojekten in anderen Kommunen in den vergangenen Jahren auch, das Projekt Grünes Klassenzimmer geben.















Balingen - Die Mitglieder des Gartenschauausschusses gaben dafür am Mittwochabend grünes Licht und stimmten den Kosten von rund 110 000 Euro zu.

Auf die Beine gestellt wird das Vorhaben von Alexander Pieh von "bwgrün", der Förderungsgesellschaft für die Gartenschauen in Baden-Württemberg.

Das Grüne Klassenzimmer bietet Schülern aller Altersklassen Naturerziehung auf dem Gartenschaugelände. In Balingen soll es in der Hindenburgstraße nahe der Erlebnisauen auf dem früheren Hahn & Schneckenburger-Areal angesiedelt sein. An allen Schultagen während der gesamten Gartenschauzeit soll es dort für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit geben, einiges über Pflanzen und Tiere an Land und im Wasser zu lernen. Die Unterrichtseinheiten dauern jeweils rund 90 Minuten. Das Klassenzimmer kann derweil auch an andere Orte verlegt werden, etwa an die Steinach oder in den Stadtpark – je nach Wunsch und Interessen, erläuterte Pieh.

Außer Schulklassen steht das Grüne Klasssenzimmer auch Gruppen von Kindern und Jugendlichen offen – etwa aus Vereinen. Die Bildungseinheit kann in den Besuch der Gartenschau integriert werden.

Die Förderungsgesellschaft übernimmt die komplette Organisation samt Rekrutierung der Referenten sowie der Werbung bei den Schulen und die Durchführung im Gartenschaujahr.