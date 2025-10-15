H2-Anlage in Schwäbisch Gmünd: Das Wasserstoff-Herz im Südwesten hat zu schlagen begonnen

In Schwäbisch Gmünd ist die größte Produktionsanlage in Süddeutschland in Betrieb gegangen, und auch sonst beginnt der H2-Hochlauf im Land. Wird die Technologieführerschaft verteidigt?
Der Ministerpräsident lässt es nicht an Klarheit missen: „Wir brauchen beim Wasserstoff-Hochlauf Mut und Tempo statt Bedenkenträgerei“, sagte Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Einweihung der größten Elektrolyse-Anlage Süddeutschlands in Schwäbisch Gmünd am Dienstag. Sonst werde es nur ein Hochkriechen statt eines Hochlaufs geben. Die zehn Megawatt-Anlage in Gmünd sei nun aber vorerst das pulsierende Herz der H2-Modellregion im Südwesten.