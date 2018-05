Grüner leben Frische Biolebensmittel direkt vor die Haustür

Was ist Ihr Liefergebiet?

Wir beliefern seit 2011 beinahe die gesamten Landkreise Lörrach und Waldshut. Seit Ende April liefern wir auch in die Schweiz – nach Basel und Umgebung.

Gibt es mit der Biokiste auch Rezeptideen?

Jede Woche legen wir einen Kundenbrief samt Rezept zur Kiste hinzu. Auf unserer Internetseite sind mehrere hundert Rezepte hinterlegt. Wer also zu einem bestimmten Produkt Rezepte sucht, findet viele Anregungen und wird meistens fündig.

Sind in der Biokiste ausschließlich eigene und regionale Produkte?

50 Prozent des Inhalts stammen von unserem eigenen Hof und mindestens 80 Prozent sind regional. Wir bauen hier alle saisonalen Gemüse an. Außerdem haben wir eine ganze Palette an Fleisch und Wurst – alles in Demeterqualität. Vieles andere beziehen wir von Biobetrieben zwischen Schopfheim und Freiburg. Derzeit bauen wir ein Komplettangebot im Biobereich auf, sodass es zum Beispiel auch Nudeln, Öl, Tee und vieles mehr geben wird. Nicht-regionale Produkte wie Avocados und Bananen kommen aus dem Ausland. Diese Produkte beziehen wir vom Bio-Großhändler.