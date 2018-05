Grüner leben Erfolg der E-Mobilität als Generations-Frage

Für Schörle war es das erste selbstgeschriebene Buch, dass er in seinem Verlag "Buch und Bild" herausgab; sonst veröffentlicht Schörle hier Ratgeber und "Schöngeistiges" anderer Autoren, zu denen er – der gelernte Grafikdesigner – auch die visuelle Gestaltung beiträgt. Und da er hofft, dass so die Verbreitung des 20-Seiten-starken Heftes möglichst groß wird und eine maximale Wirkung entfaltet, bietet er das Buch mit Mengenrabatten an – damit vielleicht Unternehmen in diesem Umfeld das Buch als "sinnvolles Give-away" für sich entdecken.