Grüner leben Biolandwirtschaft ist eine Lebenseinstellung

Auf den Flächen der Gärtnerei Hoch-Reinhard werden 70 verschiedene Kulturen angebaut, die sich wiederum in 300 bis 400 Sorten aufteilen. So gibt es zum Beispiel große und kleine Gurken, dicke Fleischtomaten und winzige Kirschtomaten sowie eine riesige Auswahl an Salaten, deren Setzlinge selbst angezüchtet werden. Die Vielfalt ist sehr ausgeprägt. "So viel Auswahl gibt es selten", erklärt Reinhard.

Auf 40 Hektar Freilandfläche und rund zwei Hektar in den Gewächshäusern kann viel angebaut werden. Die Gewächshäuser bieten Schutz vor extremen Witterungsbedingungen, sodass der Anbau- und Erntezeitraum verlängert wird. Derzeit wird ein neues Gewächshaus gebaut – mit 5000 Quadratmetern wird es das größte der Gärtnerei und ist zudem eine Investition von einer Million Euro. Durch höhere Decken soll das Wachstum der Pflanzen noch mehr begünstigt werden. "Wir hoffen, dass bis Juni gepflanzt werden kann", meint Reinhard.

Hoch-Reinhard orientiert sich in Sachen Anbau strikt an den Möglichkeiten, die Standort und Jahreszeit zulassen. Dadurch wird der Verbrauch fossiler Energie minimiert. Zudem ist Reinhard überzeugt: "Das ganzjährige Angebot aller global existierender Früchte und Gemüse ist nur mit einem gigantischen, ethisch indiskutablen Einsatz von Energie zu gewährleisten." Außerdem: Wer eine Zeit lang entbehren musste, freut sich umso mehr über die ersten Tomaten oder Erdbeeren aus Fischingen.

Alle Bioland-Betriebe werden regelmäßig kontrolliert. Verschiedene Kontrollfirmen überprüfen entweder den gesamten Betrieb oder prüfen die Bereiche in unangekündigten Stichproben. "Das Zertifikat wird nur nach bestandener Kontrolle ausgestellt", weiß Reinhard.

Hoch-Reinhard verkauft seine Waren auf insgesamt 18 Märkten pro Woche – in Lörrach, Efringen-Kirchen, Schopfheim, Steinen, Weil am Rhein, Schönau und auch in Riehen und Basel. "Unsere Kundschaft wünscht regionale Produkte, die keine langen Wege mit Flugzeug oder LKW zurücklegen mussten", erzählt Reinhard. Die kürzeren Wege sind nur einer der großen Vorteile, den die Regionalität mit sich bringt.

"Das Markgräflerland bietet ein sehr begünstigtes Klima für den Gemüseanbau", sagt Reinhard. Neben den Wochenmärkten beliefert Hoch-Reinhard auch einige Restaurants und Kindertagesstätten im Umkreis und sogar eine Klinik in Basel. Außerdem beliefert die Bioland-Gärtnerei den Biogroßhandel Rinklin am Kaiserstuhl und die Filialen des Bio-Supermarktes Alnatura in Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen, die täglich Ware erhalten.