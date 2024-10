Grüner Knollenblätterpilz: Hochgiftiger Pilz wächst auch in unseren Wäldern

1 Könnte mit einem Champignon verwechselt werden: der Grüne Knollenblätterpilz. (Archivfoto) Foto: dpa-tmn//Klaus-Dietmar Gabbert

Mutmaßlich nach dem Verzehr giftiger Knollenblätterpilze schweben drei Kinder und ein Mann in Essen in Lebensgefahr. Auch in unserer Region gibt es die gefährlichen Pilze. Verwechselungen können tödlich enden.









Drei Kinder und ein Mann werden in Essen wegen akuten Leberversagens behandelt. Sie schweben in Lebensgefahr - vermutlich wegen des Verzehrs Grüner Knollenblätterpilze. Solche Vergiftungen drohen auch in unserer Region. „Der Grüne Knollenblätterpilz kann hier durchaus vorkommen“, erklärt Udo Schäfer. Das gelte vor allem für Laubwälder. Dabei ist Knollenblätterpilz nicht gleich Knollenblätterpilz: Einige seien hochgiftig, manche ungenießbar, andere sogar essbar, führt der Pilzkenner aus Schramberg aus.