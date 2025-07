Grünen-Spitzenkandidat: Was Cem Özdemir von einer Verschiebung der Sommerferien hält

1 Cem Özdemir will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden – und die Sommerferien so lassen, wie sie sind. Foto: Marijan Murat/dpa In die Debatte um eine mögliche Verschiebung der Sommerferien hat sich jetzt auch Cem Özdemir eingeschaltet. Er erteilt der Idee eine klare Absage.







Ein Vorstoß der Kultusministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller (CDU), hat die Frage nach der Gerechtigkeit des gestaffelten Sommerferienbeginns aufgeworfen, nach dem Baden-Württemberg und Bayern am spätesten dran sind. Feller würde gerne mehr Rotation sehen – sodass auch in NRW die Ferien mal weniger in die Hauptsaison fallen, was Familien aus ihrer Sicht finanziell entlasten würde.