Grünen-Spitzenkandidat: Ja-Wort nach Mitternacht – Özdemir und Zaka feiern Hochzeit

Am Valentinstag hat Cem Özdemir geheiratet – heimlich und kurz vor der Wahl. Was das mit Boris Palmer zu tun hat und welche Auswirkungen das auf den Wahlkampf haben könnte.
Tübingen (dpa/lsw) - Zu nächtlicher Stunde und nur einige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka in Tübingen geheiratet. "Wir haben uns heute, am 14. Februar, kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus das Ja-Wort gegeben und sind sehr glücklich darüber", ließ Özdemir über seine Sprecherin mitteilen. "In turbulenten Zeiten wollen wir als Familie zusammenstehen. Gefeiert haben wir im kleinsten Kreis."