Grünen-Spitzenkandidat in Rottweil: Neuer Ministerpräsident? So schätzt Cem Özdemir seine Chancen ein

Bei seinem Besuch in Rottweil spricht der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir über seine Chancen, Ministerpräsident zu werden.
Kurz vor seiner ersten Wahl vor 15 Jahren zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg besuchte Winfried Kretschmann Rottweil. Bei der Frage, ob er es für möglich hält, Ministerpräsident zu werden, verneinte Kretschmann damals. Es kam anders. Bei den Wahlen erzielten die Grünen ein Ergebnis von 24,2 Prozent. Und Kretschmann wurde, auch mit Stimmen aus anderen politischen Gruppierungen, ins Amt gewählt.