Grünen-Politikerin strebt dritte Amtszeit an: Sandra Boser kandidiert erneut für den Landtag

Vor fünf Jahren erreichte die Pandemie die Stadt In Lahr starben 135 Menschen an Corona

Am 6. März 2020 gab es den ersten Corona-Fall in Lahr – an dem Tag wurde das Max-Planck-Gymnasium geschlossen, da eine Schülerin positiv auf das Virus getestet worden war. Die Pandemie versetzte die Stadt in einen Ausnahmezustand.