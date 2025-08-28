Grünen-Politiker bei Lanz: Habeck in Uniform? „Lieber ich als meine Söhne“

Der gescheiterte Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck steigt aus dem Bundestag aus. Bei Lanz gab er noch einmal Einblick in seine Motive – und wurde auch ganz persönlich.
Für die einen ist es der bemerkenswerte Rückzug eines der nachdenklichsten Politiker in der jüngeren Vergangenheit der Bundesrepublik gewesen, für die anderen schlicht der „Pöbel-Abschied“ eines „Beleidigten“. Wobei bei letzterer Wertung wohl auch ein wenig eigenes Beleidigtsein mitgespielt hat. Der Ärger darüber, dass der einstige Grünen-Spitzenkandidat und Ex-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Rückgabe seines Bundestagsmandats diese Woche bei der linksalternativen Tageszeitung „taz“ verkündete und nicht gegenüber der Springer-Presse, dürfte den Kollegen der „Bild“-Zeitung ein wenig beim Texten ihrer Überschrift die Hand geführt haben.