Grünen-Parteitag: Özdemir schwört Grüne aufs Auto ein

1 Cem Özdemir mahnte die Grünen auf dem Bundesparteitag in Hannover zu mehr Bodennähe. Foto: Moritz Frankenberg/dpa Der Spitzenkandidat der Grünen für die baden-württembergische Landtagswahl verlangt von seiner Partei mehr Pragmatismus und Bodennähe.







Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat die Grünen auf ihrem Bundesparteitag in Hannover zu einem Zukunftspakt mit der Automobilindustrie aufgerufen. „Ich will alles dafür tun, damit das Auto der Zukunft in Untertürkheim, in Zuffenhausen, in Rastatt, in Neckarsulm vom Band läuft“, sagte Özdemir am Sonntag beim Treffen der Bundespartei. „Ich sage aber auch: Wenn wir einen solchen Zukunftspakt schließen wollen, dann geht es nur gemeinsam mit den Herstellern.“ Es gehe auch nur gemeinsam mit den Zulieferern und den Belegschaften. Seine Partei müsse den Wettbewerb um das Auto der Zukunft annehmen, so Özdemir. „Diese Partei kann Auto und stellt sich an die Seite derer, die sich Sorgen machen.“ Özdemir bewirbt sich für die Grünen bei der baden-württembergischen Landtagswahl im März um das Amt des Ministerpräsidenten.