Der grüne Bundestagskandidat Johannes Kretschmann war in jüngster Zeit oft in Lautlingen – zuerst auf Einladung der Bürgerinitiative "Für Lautlingen – Gemeinsam für die beste Lösung", danach als Gast der "Interessengemeinschaft Südumfahrung".

Albstadt-Lautlingen - Die zweite Einladung war eine unmittelbare Konsequenz der ersten: Beim Ortstermin am Skilift hatte Helmut Müller, Sprecher der Initiative "Für Lautlingen – Gemeinsam für die beste Lösung" , aus einem Schreiben des grünen Bundestagsabgeordneten und bahnpolitischen Sprechers Matthias Gastel zitiert: Alle noch nicht planfestgestellten Straßenneubauten des Bundes sollten im Falle, dass die Grünen im Oktober einer neuen Bundesregierung angehörten, einem klimaorientierten Bewertungsverfahren unterzogen werden – und zwar ergebnisoffen.

Gastel hat diese Aussage am Freitag gegenüber dem Schwarzwälder Boten nicht nur bekräftigt, sondern sogar ergänzt: Alles, was noch nicht im Bau sei, also auch planfestgestellte Projekte, müsse auf den Prüfstand. Dass die Lautlinger Ortsumgehung dabei aussortiert werde, sei keineswegs gesagt, aber eben auch nicht auszuschließen: Auf der Liste großerer Straßenbauprojekte des Bundes, sei es vordringlicher, sei es weiterer Bedarf, stünden derzeit 1380 neue Straßen, und das sei definitiv zuviel; so viele brauche Deutschland nicht: "Wir benötigen dringend neue Bahnstrecken – Straßen haben wir genug."

Lautlinger Projekt steht auf der Prioritätenliste

Diese Position vertrat bei seinem Besuch im Hause von Thomas Schmid, dem Wortführer der Lautlinger Ortsumgehungsbefürworter, auch Johannes Kretschmann, der Kandidat. Er hatte keinen leichten Stand. Nach jahrzehntelangen Präliminarien läuft jetzt das Planfeststellungsverfahren; zudem steht die Lautlinger Ortsumfahrung auf der Prioritätenliste, die das Land erstellt hat, weit oben. Die Anwohner der derzeitigen Ortsdurchfahrt, an deren Häusern täglich rund 20 000 Autos vorbeifahren, meinten Licht am Ende des Tunnels zu sehen und gaben sich der Hoffnung hin, dass sie wenigstens im Rentenalter an einer normalen Dorfstraße leben würden, die die Kinder einigermaßen gefahrlos überqueren und an der man im Sommer bei offenem Fenster seinen Mittagsschlaf halten könnte. Doch nun kommen die Grünen und machen einen Strich durch diese Rechnung.

Den Unmut darüber bekam Kretsch­mann ab. Zu Beginn musste er sich für die bei anderer Gelegenheit gemachte Aussage rechtfertigen, manche Leute hielten grundsätzlich jede Straße für eine kulturelle Errungenschaft, für einen Sieg im Kampf gegen die Wildnis. Er habe dabei nicht an die Anwohner der Lautlinger Ortsdurchfahrt gedacht, deren Nöte er gut verstehen könne, erklärte er, sondern eher an manche Mittelständler und Straßenbauer – und natürlich an die Sigmaringer Nordumgehung, die er nach Kräften bekämpft.

"Eine beste Lösung gibt es nicht"

Sigmaringen sei nicht Lautlingen, bekam er darauf zu hören – und konzedierte, dass dieser Durchgangsverkehr, zumal der schwere Lastverkehr, tatsächlich unerträglich sei. Aber er setzt auf andere Lösungen als seine Gesprächspartner: Schiene, Elek­tromobilität, Verkehrsvermeidung, womöglich Tempo 30 rund um die Uhr. Habe man alles erwogen und geprüft, erhielt er als Antwort – und für unzulänglich befunden. Tempo 30 und Flüsterasphalt? Bringe nur wenige Dezibel Schalldämpfung. Schallschutzfenster? Habe man längst – und Hauslüftung dazu. Ein Deckel über der Ortsdurchfahrt? Nicht realisierbar, schon wegen der Straßenabzweigungen nach Meßstetten und Margrethausen. Die Schiene? Man sei auf dem Land; da komme der Bahnverkehr rasch an seine Grenzen. Ihr Mann sei Handwerker, so eine Gesprächsteilnehmerin – solle er sechs Meter lange Utensilien mit der Rikscha zum Kunden befördern? Nein, man dürfe sich keine Illusionen machen: "Eine beste Lösung gibt es hier nicht."

Dem konnte Johannes Kretschmann nicht gut widersprechen. Dennoch insistierte er: Der Verkehr der Zukunft müsse anders aussehen als der heutige – und die Lautlinger würden, wenn es je dazu komme, in 50 Jahren vielleicht froh sein, keine monströse Betonpiste gebaut zu haben.

Ja, lautete die Replik, aber dafür halt ein Wohngebiet, das diejenigen aufnehme, die es im Ortskern nicht aushielten – ob das besser sei? Johannes Kretschmann findet es nicht besser, und angesichts der zweifelhaften CO2-Bilanz und Kosten-Nutzen-Rechnung gibt er sich auch gegenüber der Bühltunnelalternative der Bürgerinitiativen skeptisch. Aber wird er deshalb ein gutes Wort für die "Amts­trasse" einlegen, wenn sie tatsächlich in Berlin auf den Prüfstand kommen sollte? "Das verspreche ich Ihnen nicht."