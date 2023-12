„Grüne Weihnachten“: Wie nachhaltig sind unsere Christbäume – und gibt es Alternativen?

1 Der klassische Weihnachtsbaum steht jedes Jahr in vielen Wohnzimmern. Foto: Unsplash/Lasse Bergqvist

Nicht jeder Tannenbaum, den man sich zum Fest ins Wohnzimmer stellt, ist wirklich „grün«. Oft kommen die Bäume von weither und weisen so eine geradezu katastrophale Ökobilanz auf. Geht’s auch ein wenig nachhaltiger? Wir hätten da ein paar Alternativen.









Link kopiert



Plätzchenduft, Weihnachtsmusik, und überall die festliche Beleuchtung: Jedes Jahr aufs Neue freue ich mich wie ein kleines Kind auf diese Zeit. Ich liebe es, in den Geschäften nach schönem Weihnachtsschmuck zu stöbern und neue Plätzchenrezepte auszuprobieren. Schön ist es, wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt und sich Eltern, Bruder, Schwager, Schwägerinnen und Co. an einem Tisch versammeln, es gibt gutes Essen, und die Kinder können es kaum erwarten, bis endlich Bescherung ist. Weihnachten eben – mit allem, was dazugehört.