Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich auf die Bildung einer Koalition verständigt. Cem Özdemir und Manuel Hagel streben eine „Reformkoalition“ an.
Gelöst sehen sie aus, als Cem Özdemir und Manuel Hagel im Foyer des Abgeordnetenhauses in Stuttgart vor die Kameras und Mikrofone treten. Özdemir greift offenbar witzelnd zu seiner weinroten Krawatte und weist locker auf Hagels blank gebliebene Hemdbrust. Anthrazitfarbene Anzüge, weiße Hemden und schwarze Schuhe tragen beide, als hätten sie sich abgesprochen, schon durch ihr Outfit politische Nähe zu demonstrieren.