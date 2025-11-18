Grüne setzen sich nicht durch: So verlief die Debatte über eine mögliche Verpackungssteuer für Lahr

Laut Stadt wäre die Belastung durch die Abgabe höher als deren Nutzen. Das sieht auch eine Mehrheit im Rat so. Die Grünen sprechen von einem „umweltpolitischen Totalausfall“.
Die Diskussionen um die Einführung einer Verpackungssteuer gehen bis Oktober 2021 zurück – damals hatte die Grünen-Fraktion einen Antrag gestellt, die Stadt möge die Einführung einer Abgabe auf Einwegverpackungen, Einweggeschirr und Einwegbesteck prüfen. In einer Vorlage der Verwaltung hat diese nun sechs Pro- und 13 Kontra-Punkte gesammelt – und vorgeschlagen, auf die Einführung einer Verpackungssteuer und eines Mehrweg-Förderprogramms zu verzichten. Ihre Hauptgründe sind die höheren Kosten für die Konsumenten und ein hoher Verwaltungsaufwand. Der Gemeinderat ist dieser Ansicht mehrheitlich gefolgt.