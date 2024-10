Grüne Jugend in Baden-Württemberg: „Viele Mitglieder sind vom aktuellen Kurs enttäuscht“

Grüne Jugend in Baden-Württemberg

1 Tamara Stoll und Tim Bühler wurden Anfang Oktober neue LandessprecherInnen der Grünen Jugend in Baden-Württemberg. Foto: Grüne Jugend

Nach den Rücktritten an der Bundesspitze ist die Grüne Jugend in Aufruhr, so scheint es. Wirklich? Bei der Grünen Jugend im Südwesten scheint einiges anders zu laufen.









Die Neuordnung an der Parteispitze sorgt für Unruhe bei den Grünen. Doch ausgerechnet die Grüne Jugend in Baden-Württemberg zeigt sich mehr als stabil: 21 Austritten seit Ende September stehen nach Angaben der neuen Landessprecher 45 Eintritte gegenüber. Wenige Tage, nachdem der Bundesvorstand der Grünen-Jugendorganisation zurückgetreten war, wurde Anfang Oktober im Landesverband ganz nach Plan die neue Spitze gewählt. Tamara Stoll (26) und Tim Bühler (24), die beiden neuen Landessprecher, sagen im Interview, was sie nun von der Partei erwarten.