1 Grünen-Bundestagskandidat Thomas Bleile (von links) freut sich über die Gründung der Grünen Jugend im Kreis – zum Gründungsvorstand gehören Johanna Philipp, Alica Scherer und Melina Grützmacher, Laurin Budnik, Amelie Hornig und David Rzepka. Im Bild fehlt Dersim Özdag. Foto: Bombardi

Grüne Jugend gründet sich im Landkreis

Eine politische Jugendorganisation, die dem Zeitgeist in einer Ära von Fridays for Future und dem Drang nach Nachhaltigkeit entsprechen dürfte, hat sich nun auch in der Region gegründet: die Grüne Jugend.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit dem Wochenende lädt die Grüne Jugend Schwarzwald-Baar als neue politische Jugendorganisation alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre zur Diskussion um politische Inhalte und Mitarbeit in der Weiterentwicklung politischer Themen ein. Dabei legt sie großen Wert darauf, dass ausreichend Zeit für gemeinschaftliche Aktionen bleibt und auch die geselligen, kameradschaftlichen Veranstaltungen sollen nicht zu kurz kommen und den Zusammenhalt fördern.

Konsequent in der politischen Sache, aber fair im Umgang miteinander und gegenüber anderen ist ein weiteres Ziel, mit dem sich rund zwei Dutzend Jugendliche gut anfreunden können. Zur Gründungsversammlung im Umweltzentrum in Schwenningen waren auch die Landtagsabgeordnete Martina Braun und Bundestagskandidat Thomas Bleile gekommen.

Viele Kompetenzen

Braun attestiert den Jugendlichen, im Vorfeld der Gründungsversammlung einen guten Job gemacht zu haben. "Ihr könnt als Gruppe eure Power für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit bündeln und koordinieren und als Verbündete einstehen für Mitmenschen und Umwelt." Als weiteren Vorteil der Gründung einer Jugendorganisation bezeichnete Braun die Kompetenz der Jugendlichen auf dem Gebiet der sozialen Medien. "Ihr könnt tagesaktuell auf Trends reagieren, eigene Statements abgeben, zu politischen Themen die euch bewegen und so dafür sorgen, dass der Kreis noch ›grüner‹ wird." Die Initiative zur erstmaligen Gründung einer Grünen Kreisjugend hatte Desrim Özdag ergriffen. In Online-Meetings und Gesprächen bereitete er mit anderen Kreisjugendlichen die Gründung vor. Zum Ziel setzte sie sich Instrumente zu erarbeiten, mit denen sich ein konsequenter Umwelt- und Klimaschutz umsetzen lässt, und sich mit eigenen Vorschlägen für soziale Gerechtigkeit und Transformation einzusetzen. Optimierungsvorschläge zu dem seit Jahren vernachlässigten Bildungsbereich gehören genauso dazu, wie das Engagement für Gleichberechtigung oder eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Sprecherin Amelie Hornig und Sprecher Laurin Budnik sind überzeugt, dass Bereiche wie Umwelt- und Klimaschutz oder Bildung ein rasches Umdenken in der politischen Diskussion und der Gesellschaft erfordern, wenn mittelfristig ein Desaster verhindert werden solle.

Die Wahlen des Gründungsvorstands verliefen eindeutig: Laurin Budnisk ist Sprecher, Amelie Hornig Sprecherin und David Rzepka Schatzmeister des Kreisverbands. Melina Grützmaher ist Schriftführerin und Alica Scherer Beisitzerin. Johanna Philipp und Desrim Özdag nehmen zudem als Delegierte am Ring politischer Jugend teil.