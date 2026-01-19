Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga: Landes-Grüne gehen zu übler Söder-Beschimpfung auf Distanz

Der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga beleidigt CSU-Chef Markus Söder aufs Übelste. Die Grünen in Baden-Württemberg gehen deutlich auf Distanz.
Nachdem der Grüne-Jugend-Sprecher Luis Bogba Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder übel beschimpft hat, gehen die Grünen in Baden-Württemberg deutlich auf Distanz. „Die politische Mitte steht unter Druck wie nie. Wie wir miteinander umgehen und sprechen, entscheidet darüber, ob wir die Demokratie stabil halten“, teilten Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, die Landesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grüne, in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Wir distanzieren uns deshalb ausdrücklich von jeder Form von beleidigenden und persönlichen Angriffen.“