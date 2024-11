Grüne in Sorge: Atommüll-Endlagersuche – Rottweil nicht aus dem Rennen

1 Die Region Rottweil würde sich gemäß dem neusten Zwischenstand im Auswahlverfahren als Endlager eignen. Foto: © MC Rendered Artwork – stock.adobe.com“

Die Atommüll-Endlagersuche bereitet in Rottweil Sorge. Denn: Der Standort ist noch im Rennen.









Deutschland sucht seit 2017 systematisch nach einem Standort für ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll, und zwar den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit – so der gesetzliche Anspruch. Nun gibt es neue Zwischenstände im bisherigen Auswahlverfahren, einige Gegenden Deutschlands scheiden als geologisch ungeeignet aus. Die Region um Rottweil allerdings nicht, wie die Grünen in einer Pressemitteilung am Freitag betonen.