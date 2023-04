Grüne in Burladingen

1 Fast regelmäßige Routine: Davide Licht vereidigt einen neuen Grünen-Gemeinderat. Ulrich Gerlach (rechts) nahm sofort danach sein Amt auf. Foto: Rapthel-Kieser/Rapthel-Kieser

Mit seiner Vereidigung durch Bürgermeister Davide Licht wird der Gauselfinger Ulrich Gerlach Mitglied der Grünen-Fraktion im Gemeinderat und der Nachrücker vom Nachrücker des Nachrückers.









Wer schnelle Erfolge sehen will, der ist in der Kommunalpolitik wahrlich am falschen Platz. Bestes Beispiel war im Burladinger Gemeinderat, gleich nach der Vereidigung vom neuen Grünen-Nachrücker Ulrich Gerlach, die Diskussion um die Ausweisung der Fläche für erneuerbare Energien im Regionalverband.

Die zehn Windräder der Fehlastadt werden seit mehr als sieben Jahren geplant, und der Spatenstich ist noch nicht einmal erfolgt.

Politik, nicht nur die auf kommunaler Ebene, ist fast immer das langwierige Bohren dicker Bretter. Das liegt auch an einer gesunden Demokratie, die ja die Auseinandersetzung und Stellungnahme unterschiedlichster Strömungen einer Abstimmung und Entscheidungsfindung voraussetzt. Freilich – in Diktaturen geht alles schneller. Besser geht es selten.

Als Initiative gegen den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands

Die Grünen in Burladingen gründeten sich einst auch aus dem Anti-Ebert-Reflex. Der erste AfD-Bürgermeister Deutschlands bescherte seinem Städtchen eine AfD-Fraktion im Gemeinderat – einige ökologische und alternative Kräfte im eigentlich bunten und weltoffenen Burladingen wollten dem Wohl etwas entgegensetzen und fanden sich zur Grünen Liste zusammen. Die heimste bei der Kommunalwahl 2019 prompt sogar deutlich mehr Stimmen als die AfD ein. Beide Parteien zogen – der unechten Teilortswahl wegen – aber mit jeweils vier Sitzen in den Stadtrat ein, in dem vorher die CDU dominierte und die Freien Wähler im Kräfteverhältnis 1:2 mitmischten.

Jetzt ist Harry Ebert als Stadtchef weg. Der neue junge Bürgermeister ist vom Fach, hat beste Beziehungen in die Landeshauptstadt, heimst Zuschüsse ein, brilliert mit Ideen, setzt sie durch. Die Burladinger sind mit ihrem Stadtchef und der einst im Wahlkampf geforderten „Festsau“, die überaus fleißig Verwaltung und Vereine beackert, zufrieden.

Frau arbeitete lange als Ortschaftsrätin in Teilort von Burladingen

Möglich, dass das bei den Ermüdungserscheinungen in der Grünen-Fraktion eine Rolle spielt. Dass das Kommunalrecht aus persönlichen Gründen einen Rückzug gewährt und der Burladinger Gemeinderat diesen auch im Falle von Oliver Geiger wieder gewährte, ist gut und richtig. Denn persönliche Umstände, Gesundheit, Beruf, anderweitige Anforderungen und der Lebensmittelpunkt – das alles kann sich ändern. Und schließlich will man ja weiterhin Menschen für das Ehrenamt begeistern und ihnen nicht einen unliebsamen Schraubstock verpassen.

Ulrich Gerlach, der 63-jährige Entwicklungsingenieur aus Gauselfingen, kennt das kommunalpolitische Geschäft aus der Familie. Seine Frau war lange Ortschaftsrätin im größten Burladinger Teilort.

Er selber arbeitet in Stetten am kalten Markt und freut sich, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten sagte, auf die neue Aufgabe. „Als ich kandidiert habe, war mir klar, dass ich gewählt werden könnte. Jetzt bin ich eben als Nachrücker reingekommen, “ kommentiert der frisch Vereidigte, der gelobte sich zum Wohle der Stadt und der Bürger einzusetzen.