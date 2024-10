Grüne im Kreis Rottweil: „Wir haben den Kopf hingehalten“

1 Der frisch gewählte grüne Kreisvorstand (von links): Marco Contaldo, Christiane Bondzio, Thomas Busch, Sonja Rajsp-Lauer, Alexander Rustler, Thuy Nga Trinh, Markus Trinh und Felix Moosmann. Foto: Marcel

Über zahlreiche neue Mitglieder und einen neuen Kreisvorstand freut man sich bei den Grünen. Im Rückblick hat auch die Positionierung gegen die AfD-Veranstaltungen in Rottweil großes Gewicht.









Link kopiert



Mit Sonja Rajsp-Lauer, Thomas Busch, Christiane Bondzio, Thuy Nga Trinh, Markus Trinh, Alexander Rustler (Kasse) sowie den Beisitzern Bünyamin Toy und Felix Moosmann hat man nun eine schlagkräftige Truppe für die kommenden Wahlkämpfe. Die beiden Kreissprecher Sonja Rajsp-Lauer und Thomas Busch blickten auf bewegte eineinhalb Jahre zurück mit Besuchen zahlreichen Abgeordneten, einem spannenden Abend mit Verkehrsminister Winfried Hermann in der Pulverfabrik sowie einer ebenso spannenden Podiumsdiskussion in Sigmarswangen um die umstrittenen Pläne für das Gewerbegebiet an der A 81.