Bundesweit erhalten die Grünen offenbar Rückenwind in Form von Neueintritten. Mehr als 15 000 Mitgliedsanträge verzeichnen die Grünen seit dem Ampel-Aus, und auch im Wahlkreis wollen laut Pressemitteilung immer mehr Menschen in die Partei eintreten.

Darüber freut sich auch Andreas Ragoschke-Schumm, Direktkandidat für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen und Mitglied im Kreisvorstand Tuttlingen: „Seit dem Aus der Ampel sind die Mitgliederzahlen in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil über zehn Prozent angestiegen.“

Lesen Sie auch

Auffällig viele Neueintritte habe man in Orten, in denen die Grünen bisher nur wenige Mitglieder hatten, so beispielsweise auf dem Heuberg. „Die Neuen sind unglaublich motiviert, sich in den laufenden Wahlkampf einzubringen und ein starkes grünes Ergebnis bei der Bundestagswahl am 23. Februar zu erzielen“, so Ragoschke-Schumm.

Seine Theorie: „Offenbar sind viele Menschen die andauernde Schlechtmacherei der Grünen leid und wollen ein Signal setzen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Politik.“