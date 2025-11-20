Gründung in Bräunlingen: Traumstart für die Nachbarschaftshilfe

88 Mitglieder machen bei der Gründung des Vereins mit. Der bietet Hilfe, Betreuung sowie Gesellschaft für Ältere. Hilfsbedürftige bezahlen pro Stunde 13,50 Euro.
Noch in der Funktion als Sprecher des Vorbereitungsteams begrüßte Berthold Geyer die angemeldeten Mitglieder und etliche Gäste, darunter Sigrid Hall (Nachbarschaftshilfe Aasen-Heidenhofen), Susanne Maier (Sozialraumplanung Landratsamt), Susanne Bucher (Sozialraumplanung Hüfingen) und Marco Kuhn-Schönbeck (Netzwerk Nachbarschaftshilfe). Er bedankte sich für deren Unterstützung in der Vorbereitung.