Gründung BNI Schramberg: Netzwerk mit Handschlag-Mentalität

Frühstück, Austausch und klare Haltung: In Schramberg ist das BNI-Chapter „Morpheus“ gestartet – mit bereits 30 Mitgliedern aus verschiedensten Branchen.
„Wer gibt, gewinnt“ lautet einer der Kernwerte des Unternehmernetzwerks Business Network International (BNI). Dieses Vorgehen sei ganz nach seinem Geschmack, verrät Hans-Jochem Steim bei der Gründungsfeier der Ortsgruppe in Gut Berneck. Und der Hausherr formuliert es für sich so: „Gib, gib, gib – und du bekommst alles zurück. Du weißt nur nicht, wo und wann.“